Москвичка получила кулаком в лицо после того, как показала грудь незнакомцу в метро

Москва, 14 февраля. В московском метро мужчина кавказкой национальности избил женщину после того, как она согласилась показать свою грудь неизвестному пассажиру.

О случившемся в соцсети «ВКонтакте» рассказала москвичка Карина Графенберг, являющаяся подругой пострадавшей. По ее словам, в ночь с 12 на 13 февраля она вместе с друзьями ехала полупустом вагоне метро. К компании подошел познакомиться мужчина. Неизвестный начал общаться с подругой Графенберг и попросил девушку показать грудь для фото.

Девушка согласилась, однако ее поступок не понравился другому пассажиру «на вид кавказкой национальности», который в этот момент находился на другом конце вагона. Неизвестный начал оскорблять девушку и требовать, чтобы та покинула состав. В ответ на это компания посоветовала мужчине уйти самому.

После мужчина начал избивать девушку, на ее защиту встали друзья. Нападавший стал угрожать подруге Графенберг изнасилованием и убийством, а также оскорблял присутствующих на почве национальности и пола.

Когда состав остановился на ближайшей станции, нападавший попытался скрыться, однако его задержали сотрудники полиции. У избитой девушки оказалась разбита губа, сломан зуб и поврежден глаз. Пострадавшие уже написали заявление в полицию.

Напомним, ранее рядом со станцией московского метро на улице 1905 года неизвестные злоумышленники подошли к мужчине и побили его. После госпитализации пострадавшего медики диагностировали у него закрытый перелом и черепно-мозговую травму, сообщает «Газета.ru».