Собянин заявил о появлении в московских школах единой сеть Wi-Fi

Москва, 14 февраля. В столичных школах появилась новая единая сеть Wi-Fi – study.mos. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, новая система будет особенно удобна во время проведения олимпиад, соревнований и секций, которые проходят в зданиях разных учебных учреждений. В таком случае школьникам, перемещаясь из одной школы в другую, не надо будет каждый раз проходить авторизацию.

«Достаточно однажды ввести данные своей учетной записи, которой он пользуется для входа в электронный дневник и библиотеку», – пояснил Сергей Собянин.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что малообеспеченные московские семьи смогут рассчитывать на адресную финансовую поддержку с 2020 года. Власти будут оказывать дополнительную помощь тем, кто оказался в сложной денежной ситуации.