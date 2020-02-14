Трупы из 90-х раскопали на стройплощадке в Москве

Москва, 14 февраля. Останки нескольких человек, которые, предположительно, умерли около 30 лет назад, были обнаружены на строительной площадке на юго-востоке Москвы.

Как пишет Telegram-канал «112», судя по состоянию костей трех трупов, погибли они, скорее всего, в 90-е годы. Один из рабочих во время раскопок заметил фрагмент человеческой стопы и кости, передает «Царьград».

На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили на месте строительной площадки пулю, отмечает телеканал «360». Останки направлены на экспертизу.

«13 февраля во время земляных работ на строительной площадке на Андроновском шоссе рабочие нашли скелетированные останки трех человек», — сообщил источник ТАСС.

В настоящее время проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.