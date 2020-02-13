Туристический портал РИАМО «Путь-Дорога» получил статуэтку «Золотого сайта»

Москва, 13 февраля. Туристический портал «Путь-Дорога» регионального информационного агентства Московской области удостоился звания «Золотой сайт - 2019». Проект одержал уверенную победу в престижном конкурсе и был признан лучшим среди сервисов и информационных порталов для выбора путешествий.

Портал «Путь-Дорога» собрала в себе маршруты по Подмосковью на любой вкус. Там можно найти пешие туры, а также маршруты для поездки на машине, велосипеде или общественном транспорте. На сайте ко всем туристическим местам прикреплены специальные карточки, которые содержат подробную информацию — адрес, как добраться, режим работы, стоимость посещения и координаты объекта, передает РИАМО.

Победителя выбирали путем голосования. Портал РИАМО «Путь-Дорога» занял первое место в номинации «Сервис, информационный портал для выбора путешествий, сайт компании». За звание лучшего интернет-путеводителя боролись такие порталы, как «Узнай Москву», «Visit Volga», «Водоход», «Откройте для себя Италию: сезон осень-зима» и «ПриветТур».

Церемония награждения победителей прошла 12 февраля в Москве.

Напомним, что конкурс интернет-проектов «Золотой сайт» проводится с 1997 года. В свое время победителями конкурса становились известный дизайнер Артемий Лебедев, менеджер сетевых проектов Алекс Экслер и блогер Антон Носик.