Ученные выяснили, какие бактерии обитают в московском метро

Москва, 13 февраля. Ученые провели исследование микробов, обитающих в московском метрополитене. Работа по изучению и сбору образов микроорганизмов проводилась совестными усилиями российских и американских специалистов.

Отмечается, что это первый подобный проект, основной целью которого являлся анализ разнообразия микроорганизмов, обитающих в столичной подземке.

Исследователи собирали образцы с пяти различных типов поверхностей на четырех станциях метро. Оказалось, что чем выше пассажиропоток на станции, тем микробов больше. Преобладающими видами микроорганизмов стали те, что обитают в почве и на коже человека. Исследователям удалось выделить пять основных видов: Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus и Stenotrophomona. Отмечается, что обнаруженные образцы не несут патогенной опасности.

По словам ученых, микроорганизмы из московского метро очень похожи на те, что были обнаружены в нью-йоркской подземке. В обоих локациях источников бактерии являются люди, передает телеканал «МИР24».

Исследователи говорят, что современные люди стали проводить больше времени в транспорте. Жители мегаполисов приносят туда различные микроорганизмы, которые формируют уникальную биосреду. Она имеет влияние на человека, но ее свойства еще предстоит выяснить.

Подобные исследования позволяют подробно изучить состав микроорганизмов. Благодаря этому у ученых есть возможность предотвратить появление супербактерий, устойчивых к антибиотикам и дезинфицирующим средствам.