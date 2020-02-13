В одном из тоннелей московского метро произошло задымление

Москва, 13 февраля. Задымление произошло в тоннеле московского метро на Таганско-Краснопресненской линии.

Густой дым видно между станциями Полежаевская и Хорошевская. Источник Федерального агентства новостей рассказал, что причиной задымления стала неисправность подвижного состава. Открытых очагов возгорания не было. Пассажиров высадили из вагонов, а поезд убрали. Отмечается, что инцидент удалось уладить без помощи МЧС.

Пресс-служба московского метрополитена пока никак не комментирует происшествие.