Москвичка рассказала, как ей удалось спастись от насильника из Измайлово

Москва, 13 февраля. Жертва маньяка, который насиловал девушек в гостинице «Измайлово» в Москве, рассказала, что познакомилась с ним в Сети.

Как передает Telegram-канал Mash, девушка познакомилась с подозреваемым на сайте знакомств, после чего они договорились встретиться лично. Так и произошло. Мужчина при встрече предложил ей сесть в машину, будущая жертва согласилась. Девушка сразу заподозрила неладное. К счастью, ей удалось откупиться от него за две тысячи рублей. Подозреваемый отпустил девушку.

Напомним, 38-летнего мужчину подозревают в изнасиловании двух девушек. Об этом пишет «Газета.ru». По данным СК РФ, он в прошлом году пригласил будущую жертву, с которой познакомился в соцсети, в гостиницу. Он заманил ее в комнату, после чего совершил насильственные действия сексуального характера. Как считает следствие, подозреваемый, действуя аналогичным образом, изнасиловал еще одну девушку. Это произошло в 2020 году. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, напоминает «Вечерняя Москва». Сотрудники правоохранительных органов выясняют причастность арестованного мужчины к содеянному.