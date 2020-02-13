Редкий супертропический циклон придет в Москву на следующей неделе

Москва, 13 февраля. Мощный атлантический циклон принесет в Москву сильный ветер и резкое падение атмосферного давления. Уже в выходные погодные изменения прочувствуют на себе жители западных регионов страны, а к понедельнику и жители столицы. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погодные условия в России будут на редкость экзотическими, развивающийся циклон по своему давлению супертропический.

«Такое редко встретишь даже в тропиках, где они бывают. Давление невероятно низкое… По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей», — заявил Вильфанд.

Резкие погодные изменения первыми прочувствуют на себе жители западных регионов страны. Он отметил, что циклон доберется до Москвы не раньше понедельника, передает «Вечерняя Москва».

Ранее ФАН сообщал, что синоптики рассказали, каким будет март в России. По их словам, март в этом году может повторить и сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки. И только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов.