Отцу 11 детей из Подмосковья дали бессрочный ВНЖ в России

Москва, 12 февраля. Гражданин Таджикистана получил бессрочный вид на жительство в России после того, как его супруга родила 11-го ребенка в подмосковном Орехово-Зуево.

В ГУ МВД по Московской области рассказали, что Абдуманнон Саттаров обратился за бессрочным ВНЖ в конце сентября 2019 года. Ведомство имеет право рассматривать заявления граждан в течение полугода, но процесс ускорился по просьбе властей подмосковного города.

Многодетный отец уже может получить необходимые документы и подать заявление на российское гражданство по упрощенной схеме. Его супруга Светлана Саттарова надеется, что теперь им удастся получить жилищную субсидию, передает телеканал «360».

Глава Орехово-Зуево Геннадий Панин пообещал, что власти окажут социальную поддержку многодетной семье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьи с детьми получат дополнительную региональную поддержку. Он также предложил снизить ипотеку на 3%.