Пьяные подростки избили посетителя подмосковной пиццерии

Москва, 12 февраля. Подростки избили жителя подмосковного города Хотьково, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в пиццерии, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия правоохранители начали проверку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам одного из очевидцев драки, мужчине нанесли серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали, правоохранители должны назначить медицинскую экспертизу. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожий помог полиции задержать преступника, напавшего на пенсионерку.