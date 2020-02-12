«Мисс Томск» закатила истерику московскому таксисту за отказ ее везти

Москва, 12 февраля. Жительница Москвы устроила истерику и осыпала водителя такси оскорблениями из-за отказа ее везти.

На опубликованных в Сети кадрах девушка напала с кулаками на мужчину, кричала и требовала ехать.

«Вези меня! Вези меня, м..зь! Меня люди ждут», — ругается пассажирка.

Она попыталась даже угрожать водителю и сказала, что «люди сюда подъедут». Однако таксист спокойно ответил девушке, что никуда ее не повезет. Чем закончилась история с таксистом, пока неизвестно.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», девушкой оказалась бывшая участница конкурса «Краса России» и «Мисс Томск» Яна Данькова.

Судя по фото из Instagram девушки, она работает фитнес-тренером. В социальных сетях у нее имидж доброжелательного, спокойного и гармоничного человека.

У девушки более пяти тысяч подписчиков, которые следят за жизнью москвички и спрашивают у нее совета о красоте и здоровье.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел еще один инцидент с пассажиркой и таксистом. Тогда агрессором был водитель такси, а пассажирка — пострадавшей.

К женщине приехал автомобиль элитного класса, хотя она заказывала машину эконом-класса. Водитель пожаловался на слишком дешевый заказ и заявил, что никуда не повезет женщину.

Пассажирка попросилась посидеть в машине, пока за ней приедет другое такси. Однако разъяренный водитель выволок женщину из салона и несколько раз ударил по лицу.