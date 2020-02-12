Таджика-трансвестита не пустили на рейс в Москве из-за макияжа и платья

Москва, 12 февраля. Сотрудники одного из аэропортов Москвы не пустили на посадку 25-летнего таджика Тоира Н. в женской одежде, с макияжем и длинными волосами.

Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети с подписью «в женщине всегда должна быть загадка».

«Вы не соответствуете этому гражданину, который в паспорте. Она может быть его сестрой, взять паспорт брата», — предположил сотрудник аэропорта.

Барышня-трансвестит мужским голосом попросила позвонить маме.

«Маме позвони, чтобы она сказала, кто я», — настаивал пассажир, его слова передает телеканал «360».

Сотрудник аэропорта ответил, что мама тут не при чем. Подтверждением личности должны заниматься уполномоченные органы. И если пассажир является женщиной, эта информация должна быть указана в паспорте.

Таджик решил найти другой способ «проверки» и предложил снять отпечатки. На это специалист снова ответил отказом.

Пользователи соцсетей отреагировали на забавный случай с юмором, они считают, что именно «Москва меняет людей до неузнаваемости». Другой россиянин считает, что проблему можно было легко решить, смыв макияж.

«У каждого свои недостатки», — написал еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана вооружился ножницами и попытался самостоятельно сменить пол. Хирургическую манипуляцию он проделывал дважды, но каждый раз его увозила машина скорой помощи.