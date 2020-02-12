Один человек погиб в ДТП с участием грузовика и легковушки в Новой Москве

Москва, 12 февраля. Грузовик и легковушка столкнулись в Новой Москве, один человек погиб, сообщили в столичном ГУ ГИБДД России.

ДТП произошло недавлеко от деревни Бунчиха на Варшавском шоссе. Жертвой аварии стал один человек, еще один получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в тоннеле в Сочи, где шла проверка коммуникаций дорожными службами, произошло ДТП. В результате аварии погиб один человек.