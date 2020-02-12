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Прохожий в Москве задержал напавшего на пенсионерку грабителя

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Прохожий в Москве задержал напавшего на пенсионерку грабителя

Москва, 12 февраля. Прохожий помог задержать злоумышленника, который напал на жительницу столицы, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Ново-Переделкино. Преступник напал на женщину сзади и схватил ее сумку, на помощь пенсионерке поспешил прохожий.

Мужчина задержал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. Правоохранители выразили благодарность неравнодушному местному жителю, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция задержала двух подозреваемых в серии квартирных краж. Мужчины уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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