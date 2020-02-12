Полиция задержала в Подмосковье двух грабителей-рецидивистов

Москва, 12 февраля. Полиция задержала двух ранее судимых мужчина по подозрению в совершении серии квартирных краж в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, ранее судимые злоумышленники проникли в квартиру дома на улице Ватутина в Химках. Они похитили деньги и наручные часы, после чего скрылись.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков в домах преступников были обнаружены телефоны, деньги, отмычки, банковские карты.

Задержанные могут быть причастны еще к шести кражам, общий ущерб превысил 9 млн рублей. Фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

Как сообщило РИАМО, в Раменском мужчина во время ссоры ранил ножом знакомого.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в столице мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей.