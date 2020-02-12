Елизавета II продает элитную квартиру в центре Москвы

Москва, 12 февраля. Элитная квартира британской королевы Елизаветы II выставлена на продажу в Москве. Жилье находится в Первом Обыденском переулке.

Королева имеет четыре квартиры в Москве, самя большая из них площадью 320 квадратных метров. На продажу выставили квартиру площадью 250 квадратных метров.

По словам риэлтора Константина Носова, стоимость одного метра в этих квартирах достигает полутора миллионов рублей. Елизавета II продает одноуровневую квартиру, пишет «7 дней».

Последний раз королева была в Москве в 1994 году, в ближайшее время ни одного официального визита в Россию Елизавета не планирует, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

6 февраля исполнилось 68 лет со дня восхождения Елизаветы II на британский престол. Эту возможность Елизавета Александра Мария получила после отречения своего дяди Эдуарда от престола.

Она стала рекордсменом по продолжительности правления, в этом году королеве Британии исполнится 94 года. Елизавета сделала официальное заявление, в котором сообщила, что не покинет престол до самой смерти.

Ранее планировалось, что королева уйдет в отставку в возрасте 95 лет, а свои полномочия передаст сыну — принцу Чарльзу. Но Елизавета изменила свое решение. Она по-прежнему участвует в политической жизни страны и активно интересуется жизнью своих многочисленных родственников.