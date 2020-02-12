Москва побила рекорд по количеству официально зарегистрированных браков

Москва, 12 февраля. Москва побила абсолютный рекорд по количеству официально зарегистрированных браков среди других регионов России. В 2019 году священными узами брака себя скрепили 79 418 молодых пар. Об этом сообщили аналитики Росстата.

Отмечается, что в 2019 году количество браков выросло почти на четыре тысячи по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, пары в Москве стали реже разводиться.

«Всего в 2019 году в Российской Федерации было зарегистрировано 916 971 брак и 527 822 развода, а в 2018 году — 893 039 браков и 583 942 развода», — рассказали в Росстате.

В первую пятерку, где заключено наибольшее количество официальных браков, по итогам 2019 года вошли: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область, передает «Ридус».

Отрицательная тенденция к расторжению браков в 2019 году была отмечена в Карелии, Удмуртии и Чечне. По имеющимся данным, чаще всего разводы случаются после 5–9 лет семейной жизни.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество свадеб происходит в июле-августе.