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Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

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Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице

Москва, 12 февраля. Облачная погода со снегом ожидается в Москве в среду, на дорогах гололедица, пишут «Метеоновости». 

Атмосферный фронт повлиял на столичную погоду. Температура воздуха повысится от 0 до 2 градусов тепла, в Московской области — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер подует с востока со скоростью до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет низким и составит 734 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на выходных в Москве снова похолодает. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал москвичам встать на лыжи.

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