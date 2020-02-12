Неизвестные открыли стрельбу по автосалону в Москве

Москва, 12 февраля. Полиция разыскивает хулиганов, открывших стрельбу по автосалону в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте около дома №7д. Правоохранители получили сигнал о том, что неизвестные открыли пальбу по автосалону от 59-летнего местного жителя.

«На автомобиле ВАЗ-2115 подъехали неизвестные, один из которых из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в сторону автосалона», — сообщили в полиции.

Отмечается, что во время беспорядочной стрельбы никто не пострадал. Несколько машин получили повреждения. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители нашли брошенным в Орехово-Зуевском проезде, передает РИА Новости.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».