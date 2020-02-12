Напуганный енот застрял на дереве на востоке Москвы

Москва, 12 февраля. Московские спасатели провели спецоперацию по спасению енота, забравшегося на высокое дерево на востоке столицы. Неравнодушные горожане вызвали сотрудников МЧС, чтобы помочь напуганному животному.

Зверек оказался в безвыходной ситуации возле 47-го дома на Измайловском шоссе. По словам очевидцев, в его взгляде читались тревога и страх. Никто не знает, как животное очутилось на дереве, но то, что ему необходима помощь, было понятно сразу. Чтобы помочь еноту, горожанам пришлось вызвать специалистов, передает «МИР24».

Операция по спасению прошла успешно, самые сердобольные горожане смогли спокойно выдохнуть. Отмечается, что за оказанную услугу по своему спасению, енот ответил доброжелательностью и благодарным взглядом.

Ранее сообщалось, что специалисты спасли кота, который два года провел в коммуникационной нише стены небольшого торгового центра в Южной Корее. Не сумев выбраться оттуда, он стал жалобно мяукать и царапать стену, передает «Ридус».