ГИБДД рассказала, сколько пешеходов погибло при ДТП в Москве в 2019 году

Москва, 12 февраля. Около 200 пешеходов погибли при ДТП в Москве в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наезд на пешеходов оказался самой распространенной причиной гибели людей на дорогах Москвы в прошлом году. Всего жертвами наездов стали 197 человек.

В августе 2019 года в столичной ГИБДД сообщали, что с января по июль доля пешеходов среди всех погибших при ДТП в городе составила 40%.

Кроме того, в инспекции сообщили, что за 2019 год зафиксировано 702 аварии, после которых водители скрывались с места происшествия, передает «Вечерняя Москва». В 2018 году таких ДТП было 727. Также в прошлом году в столице произошло 467 аварий с пострадавшими, виновниками которых стали водители в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году таких «пьяных» ДТП было 498, сообщает «МИР24».

Ранее ГИБДД призвала водителей и пешеходов Москвы быть внимательными на дорогах в связи со снегопадом.