Вильфанд посоветовал москвичам встать на лыжи

Москва, 11 февраля. Погода на этой неделе будет спокойная, снежная, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Воздух с Атлантики определяет погодные условия в европейской части страны, в том числе в Московской области. Начиная со среды, столицу ждет облачная погода, небольшой снег, передает телеканал «360».

Днем температура воздуха будет на уровне ноля, в ночное время суток прогнозируется «слабый минус». По мнению Вильфанда, такая околозимняя погода отлично подходит для катания на лыжах.

Синоптики считают, что в столичном регионе может похолодать до 10 градусов мороза. При этом снежный покров точно сохранится до первой декады марта.

Ранее в ЦОДД Москвы предупредили водителей о 8-балльных пробках в связи со снегопадами, пишет РИАМО. За день в столице может выпасть 7% месячной нормы осадков.