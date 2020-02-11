Мосгорсуд вынес приговор убийце молодого полицейского в метро

Москва, 11 февраля. Уроженца Киргизии Нурлана Муратова приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за убийство полицейского на станции метро «Курская» в Москве.

Мосгорсуд постановил частично удовлетворить требования потерпевших о компенсации в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, в сентябре 2018 года 23-летний правохранитель Андрей Райский остановил мужчину. Полицейский решил, что он пьян. Муратов выхватил у Райского пистолет и выстрелил в голову, пострадавший скончался.

Позднее проверка подтвердила, что Муратов находился в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый категорически отрицал свою вину, потом он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что гарнизонный суд арестовал в Москве боксера Георгия Кушиташвили по делу о хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.