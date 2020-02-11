Вильфанд рассказал, когда в Москве снова похолодает

Москва, 11 февраля. Похолодание придет в Москву на выходных, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что температура воздуха в столице значительно понизится. Ночные и дневные температуры будут преимущественно отрицательные.

В ночь на 15 февраля ожидается 2-7 градусов мороза, днем столбики термометров покажут 3 градуса мороза, пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщает РИАМО, 11 февраля в московском регионе пройдет снег, температура воздуха составит 3 градуса тепла. Ветер усилится до 14 метров в секунду, атмосферное давление будет низким.