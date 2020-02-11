ГИБДД призвала москвичей быть внимательными на дорогах из-за снегопада

Москва, 11 февраля. Столичное управление Госавтоинспекции призвало автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за снега и вероятной гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, в Москве начался обильный снегопад на фоне сильного ветра.

«ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, также призываем пешеходов исключить спешку», — говорится в сообщении.

Управление Госавтоинспекции заверило, что все необходимая помощь дорожно-эксплуатационным службам будет оказана. В ведомстве пообещали проконтролировать состояние дорожного покрытия для того, чтобы в городе было безопасное и бесперебойное движение транспорта.

Как уточнило ранее «РИАМО», во вторник в Москве и Подмосковье порывы ветра составят 12-14 метров в секунду, а атмосферное давление будет пониженным. Такие погодные условия могут стать причиной недомогания и обострения имеющихся хронических недугов.

«Вечерняя Москва» добавила, что на этой неделе в Москву придут дожди и сильный ветер. По словам синоптиков, в четверг и пятницу погода начнет улучшаться, а к концу недели в ночные часы похолодает до трех–пяти градусов ниже нуля.