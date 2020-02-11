Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Москва, 11 февраля. Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах во вторник, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержали девять рейсов, два отменены, в «Домодедово» задержаны 10 рейсов, четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержали семь рейсов, в «Жуковском» задержек нет.

Информация об изменениях в расписании выводится на электронное табло.

По данным синоптиков, 11 февраля в московском регионе потеплеет до 3 градусов, давление понизится до 730 мм ртутного столба, пишет РИАМО. В ближайшее время метеорологи прогнозируют очередное похолодание.

Среднесуточная температура воздуха зимой в Москве на 4-6 градусов оказалась выше климатической нормы.