Следовавший в Симферополь самолет вернулся в «Домодедово» из-за неисправности

Москва, 11 февраля. Пассажирский лайнер Airbus А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, вернулся во вторник в воздушную гавань «Домодедово» из-за сработавшего датчика отказа системы кондиционирования. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

«Самолет выполнял рейс из «Домодедово» в Симферополь. Из-за сработавшего датчика экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — передает ТАСС слова собеседника.

По имеющимся данным, посадка судна прошла штатно. На борту лайнера находилось более 140 человек, все живы и здоровы.

Как ранее утром сообщал РИАМО, скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в российскую столицу, остановился на станции «Решетниково» Октябрьской железной дороги из-за технического сбоя.

Накануне лайнер авиационной компании S7 Airlines, который совершал рейс Новосибирск — Москва, вернулся в аэропорт вылета по причине технической неисправности. Как отмечала «Вечерняя Москва», посадка самолета прошла благополучно.