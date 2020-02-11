Синоптики рассказали москвичам о погоде 11 февраля

Москва, 11 февраля. Облачная погода, осадки в виде мокрого снега и до 2 градусов выше нуля ожидаются в российской столице во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометеорологического центра РФ.

По данным синоптиков, днем 11 февраля температура воздуха составит до 2 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров покажут до 1 градуса ниже нуля, сообщает РИАМО.

Согласно информации метеослужбы, в городе ожидается южный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с сильным ветром, гололедом, а также с возможным налипанием мокрого снега объявлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит примерно 729 мм ртутного столба.

Как отмечает «Вечерняя Москва», в области во вторник максимальная температура составит 2 градуса выше нуля, минимальная — 3 градуса ниже нуля.