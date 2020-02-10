Постоялец московского хостела погиб при пожаре

Москва, 10 февраля. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в четырехэтажном хостеле «Три звезды» на юго-западе Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб», — сообщил спасатель РИА Новости.

Самостоятельно здание покинули порядка 900 человек. В 19.05 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Сейчас следователи выясняют причины возникновения возгорания.

Отметим, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Перми прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще трое получили сильные ожоги. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, передавала «Газета.ру». При этом прорыв трубы в этом хостеле происходит не в первый раз, но раньше жертв не было.