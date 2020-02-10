Международный рыцарский турнир пройдет в Москве в День защитника Отечества

Этой зимой у жителей и гостей столицы появится шанс нетривиально отметить День защитника Отечества, погрузившись в атмосферу настоящего Средневековья. 23 февраля в московском спорткомплексе «Крылья Советов» состоится «Воин-2020» — международный рыцарский турнир и уникальное средневековое шоу.
В прошлом году корреспондент Федерального агентства новостей посетил «Воин-2019», и это мероприятие произвело на него неизгладимое впечатление. Схватки воинов в настоящих латах, фонтаны искр из-под настоящих мечей и алебард, шум и гам настоящей средневековой ярмарки — все это запомнилось посетителям «Воина» надолго.
Прошел год, и «Воин-2020» ждет своих новых чемпионов. Стальные гладиаторы скрестят клинки на арене, ярмарка удивит разнообразием, а звуки волынок и барабанов унесут вас в эпоху величайших подвигов и неподдельной отваги.
На турнире найдется, чем заняться и на что посмотреть как взрослым, так и детям.
По словам организаторов соревнований, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ФАН, гостей турнира «Воин-2020» ждет немало интересного:
— поединки лучших рыцарей планеты из разных стран;
— интерактивная выставка оружия и доспехов;
— бои за чемпионские титулы по правилам исторических средневековых боев;
— живая средневековая музыка;
— шоу огня, искр и света;
— квесты, интерактивы и игры разных эпох;
— ярмарка разнообразных средневековых товаров.
Главной же битвой турнира станет вечерняя программа поединков — семь первоклассных сражений, три чемпионских пояса и 14 героев, каждый со своей уникальной историей.
Добавим, что «Воин-2020» подарит своим гостям возможность ощутить в Москве фантастическую атмосферу чемпионатов мира по историческому средневековому бою «Битва Наций» — грандиозных соревнований, которые обычно проводятся за пределами России.
Стартует «Воин-2020» в 11.00, вечерняя программа боев начнет в 17.00 — не опоздайте!
И конечно, пусть победит сильнейший!