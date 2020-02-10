Международный рыцарский турнир пройдет в Москве в День защитника Отечества

Этой зимой у жителей и гостей столицы появится шанс нетривиально отметить День защитника Отечества, погрузившись в атмосферу настоящего Средневековья. 23 февраля в московском спорткомплексе «Крылья Советов» состоится «Воин-2020» — международный рыцарский турнир и уникальное средневековое шоу.

В прошлом году корреспондент Федерального агентства новостей посетил «Воин-2019», и это мероприятие произвело на него неизгладимое впечатление. Схватки воинов в настоящих латах, фонтаны искр из-под настоящих мечей и алебард, шум и гам настоящей средневековой ярмарки — все это запомнилось посетителям «Воина» надолго.

Прошел год, и «Воин-2020» ждет своих новых чемпионов. Стальные гладиаторы скрестят клинки на арене, ярмарка удивит разнообразием, а звуки волынок и барабанов унесут вас в эпоху величайших подвигов и неподдельной отваги.

На турнире найдется, чем заняться и на что посмотреть как взрослым, так и детям.

По словам организаторов соревнований, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ФАН, гостей турнира «Воин-2020» ждет немало интересного:

— поединки лучших рыцарей планеты из разных стран;

— интерактивная выставка оружия и доспехов;

— бои за чемпионские титулы по правилам исторических средневековых боев;

— живая средневековая музыка;

— шоу огня, искр и света;

— квесты, интерактивы и игры разных эпох;

— ярмарка разнообразных средневековых товаров.

Главной же битвой турнира станет вечерняя программа поединков — семь первоклассных сражений, три чемпионских пояса и 14 героев, каждый со своей уникальной историей.

Добавим, что «Воин-2020» подарит своим гостям возможность ощутить в Москве фантастическую атмосферу чемпионатов мира по историческому средневековому бою «Битва Наций» — грандиозных соревнований, которые обычно проводятся за пределами России.

Стартует «Воин-2020» в 11.00, вечерняя программа боев начнет в 17.00 — не опоздайте!

И конечно, пусть победит сильнейший!