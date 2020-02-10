Москвичей предупредили о метели и гололедице

Москва, 10 февраля. Синоптики предупредили москвичей о сильной метели. По прогнозам специалистов, столицу начнет заметать во вторник, 11 февраля.

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим жителей и гостей Москвы просят быть осторожными на дорогах. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, чтобы не создавать угрозу ДТП.

РИАМО напоминает также об усилении ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. «Повышенная ветренность» будет сохраняться в Москве и области вплоть до 12 февраля. Из-за нее МЧС объявило желтый уровень погодной опасности. Столбики термометра покажут около нуля.

Как отмечает телеканал 360, в понедельник ряд СМИ сообщил о якобы повышенном уровне радиации в столице. Особо опасной зоной назвали парк Коломенское. Однако в МЧС эту информацию опровергли.