Человек погиб при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Москва, 10 февраля. В Москве на Кутузовском проспекте шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, находящиеся на месте событий, после аварии на проспекте оказались перекрыты четыре полосы.

На данный момент в сторону выезда в Московскую область образовалась пробка, вместе с тем движение в центр города частично затруднено. На месте работает полиция, скорая помощь и пожарные. Подробности произошедшего выясняются.