Источник в экстренных службах опроверг фейк о резком скачке радиации в Москве

Москва, 9 февраля. Сегодня в Сети и в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москве в районе строительства Юго-Восточной хорды датчик «Радон», замеряющий уровень радиации, показал значение, превышающее норму в 60 раз. Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах опроверг эту информацию.

Сообщалось, вечером в воскресенье на табло якобы появились данные о фоне в 18,06 микрозиверта в час. Значения вызвали опасения у активистов, которые вызвали МЧС. Однако спасатели будто бы отказались приехать на место и посоветовали обратиться в предприятие «Радон».

Возможный подъем радиационного фона авторы сообщения связали с кратковременными всплесками на могильнике или мероприятиями по выводу из строя ядерной установки на ведущем НИИ химической технологии.

Однако, источник в экстренных службах ФАН заявил, что подобные новости о скачке радиационного фона созданы лишь для того, чтобы навести панику. Никакого превышения уровня радиации в Москве нет. О появлении тревожной информации уже извещен заместитель мэра Москвы.

Первоисточником сообщений о повышении уровня радиации в районе Каширского шоссе, 49 стали социальные сети. После новость подхватили такие издания, как «Эхо Москвы» и ИА FederalCity.

Напомним, аналогичные сообщения о скачках радиации в столице появлялись в Сети неоднократно. Ранее ФАН объяснил, что тем самым ряд либеральных СМИ намеренно пытается повысить уровень тревожности населения Москвы.