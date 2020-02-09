Спасатели предупредили москвичей о гололеде и сильном ветре

Москва, 9 февраля. Спасательные службы предупредили жителей Москвы о надвигающемся гололеде и сильном ветре с вечера 9 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано региональным управлением МЧС РФ. Ожидается, что сложные погодные условия сохранятся до утра 10 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1–3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица», — предостерегает МЧС РФ.

Владельцам авто рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и двигаться на невысокой скорости. Жителям столицы советуют держаться подальше от рекламных баннеров и неустойчивых конструкций.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что москвичам нужно быть готовыми к переменчивой погоде в период с 7 по 14 февраля.

Также сообщалось о сильных морозах во Владивостоке.