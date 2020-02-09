Пассажиру стало плохо на борту самолета, следовавшего в Москву из Занзибара

Москва, 9 февраля. Одному из пассажиров стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс из Занзибара в Москву. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, мужчина, когда садился в самолет уже чувствовал себя нехорошо. Медики прибыли сразу после того, как самолет приземлился в Москве. В данный момент врачи осматривают мужчину.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Икар» был вынужден совершить экстренную посадку из‐за перебравшего спиртного пассажира. Мужчина выпил слишком много виски с колой, после чего ему стало плохо, передает телеканал «360».