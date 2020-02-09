Superjob назвал города с самыми большими зарплатами у бизнес-аналитиков

Москва, 9 февраля. Анализ среднемесячного дохода бизнес-аналитиков в 70 крупнейших городах России показал, что на самую большую зарплату в этой сфере могут рассчитывать те, кто работает в Москве. Бизнес-аналитики получают в столице 135 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob.

Не намного меньше москвичей получают те, кто трудится в сфере бизнес-аналитики в Петербурге. Специалисты из Северной столицы получают 111 тысяч рублей в месяц.

В других крупных городах ситуация с доходами следующая: в Новосибирске специалисты зарабатывают 81 тысячу, в Екатеринбурге 90 тысяч, а во Владивостоке 101 тысячу рублей в месяц.

Ранее ФАН сообщал, что портал поиска работы HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами. Самые щедрые работодатели готовы платить 800 тысяч рублей в месяц.