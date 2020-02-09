В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

Москва, 9 февраля. Аномальное тепло вернется в Москву уже на следующей неделе. Погода в столице будет пасмурной и ветреной, а температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки термометра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями. Осадков не предвидится, а температура воздуха ночью составит до -3 градусов в столице и -6 в регионе. Днем столбики термометров покажут до +2 градусов. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Начиная со вторника во всем регионе погода будет достаточно однотипной.

«Пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днем слабый плюс. Столбики термометров продолжат танцевать около нулевой отметки», — сказал Тишковец.

Он добавил, что снежный покров в Москве будет стремительно уменьшаться.