Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Москва, 8 февраля. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и регионе. Причиной, по которой продлили действие специального режима, послужила гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Желтый» уровень опасности будет действовать до 12.00 понедельника. Синоптики считают, что в течение выходных погода будет потенциально опасной.

Метеорологи считают, что предстоящие выходные будут самыми холодными с начала зимы. Резкие перепады температур связаны с влиянием холодного воздуха северо-западных и северных ветров.

Температура воздуха днем в субботу составляла минус 7 градусов. Синоптики обещают похолодание до минус 19 градусов в ночь на воскресенье. По их мнению, потепление придет уже во второй половине дня 9 февраля. В течение недели в столице будет дуть сильный ветер до 7-12 метров в секунду.