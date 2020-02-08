Грузовик смял легковушку на юге Москвы, есть пострадавшие

Москва, 8 февраля. Два автомобиля столкнулись в столичном районе Чертаново, пострадали два человека, сообщили в ГУ ГИБДД России по Москве.

ДТП произошло днем 8 февраля в районе улицы Подольских курсантов. По предварительным данным, столкнулись легковушка и грузовик, травмы получили два человека, их госпитализировали.

Как передает АГН «Москва», правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Челябинском области. Столкнулись две иномарки и два грузовика, есть пострадавшие.