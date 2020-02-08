Один человек пострадал при пожаре в квартире дома на севере Москвы

Москва, 8 февраля. Один человек пострадал при пожаре в квартире многоэтажного дома в столичном районе Коптево. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МЧС РФ.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на Большой Академической улице. Пламя охватило одну из жилых квартир на пятом этаже. Пожар распространился на площади 25 квадратных метров. Горела мебель и вещи. Прибывшие на место происшествия спасатели, эвакуировали с этажа шесть человек. Один из жильцов пострадал, передает агентство городских новостей «Москва».

После того, как люди покинули опасную зону, спасатели успешно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что московские пожарные спасли из огня двух человек на улице Южнобутовской. Пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома, передает РИАМО.