Тренировки косаток в «Москвариуме» сделают открытыми для посещения

Москва, 8 февраля. Москвичи и гости столицы смогут увидеть тренировку косаток в «Москвариуме» на ВДНХ. Серия открытых тренировок, которая ранее была закрыта для посторонних глаз, продлится до 9 марта.

В «Москвариуме» рассказали, что зрители смогут увидеть проплывы и прыжки, характерные для естественных условий обитания косаток, а также специальные «выплывы», где можно будет рассмотреть их вблизи, передает РИАМО.

Подчеркивается, что все увиденное на тренировке не является постановочным шоу. Тренеры будут работать с косатками без предварительных репетиций и комментировать для зрителей все свои действия. Кроме того, они поделятся интересными историями, а также малоизвестными фактами из биографии главных звезд «Москвариума» — косаток Нарнии, Норде и Нае.

Ранее ФАН сообщал, что в Госдуме будут рассматривать законопроект, запрещающий помещать китообразных в дельфинарии, и предполагающий выпуск на волю морских животных, которые уже содержатся в них. Кроме того, в правительстве уже утвердили список животных, которых нельзя содержать дома, так как они представляют опасность для человека или для них невозможно создать надлежащие условия.