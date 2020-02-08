Вильфанд рассказал москвичам о «мрачноватой» погоде на следующей неделе

Москва, 8 февраля. Небольшое потепление придет в московский регион на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вечером 9 февраля температура воздуха будет околонулевой. В первый день рабочей недели наступит оттепель. По словам специалиста, в течение недели температура воздуха будет колебаться между нулем и небольшим плюсом.

Вильфанд добавил, что погода «будет мрачноватая», начиная со вторника. В субботу столбики термометров опустились до 9 градусов мороза. В Московской области прогнозируется до 15 градусов мороза, пишет издание «Вечерняя Москва».