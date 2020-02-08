Синоптики зафиксировали самую морозную ночь зимы в Москве

Москва, 8 февраля. Ночь с 7 на 8 февраля стала самой морозной с начала зимы в Москве. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

К 06.00 8 февраля на метеостанции в районе ВДНХ была зафиксирована температура воздуха -13,3 градуса.

«Прошедшая ночь стала самой морозной с начала нынешней зимы в Москве», — сказал представитель метеобюро.

Предыдущий температурный рекорд текущей зимы в столице был зарегистрирован в ночь на 7 февраля — тогда столбики термометров опустились до -9,6 градуса. Также в метеобюро рассказали, что самое морозное 8 февраля зафиксировали в 1929 году, когда в городе было -33,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на выходных жителей столицы ожидает морозная и солнечная погода. Днем 8 февраля московские термометры покажут пять градусов ниже нуля.