Мужчина жестоко расправился с соседом после пьяной ссоры в Подмосковье

Москва, 7 февраля. Тело мужчины с колото-резаными ранами нашли в подмосковном городе Ступино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 5 февраля в общежитии на проспекте Победы. В квартире нашли тело мужчины 1965 года рождения.

Позднее полиция задержала соседа погибшего 1976 года рождения. Незадолго до убийства мужчины распивали алкогольные напитки. Вероятно, между ними произошел конфликт.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства, ведется расследование, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в одном из столичных хостелов зарезали молодого приезжего, который работал на стройке.