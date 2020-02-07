Москвичей и петербуржцев призвали помочь бездомным животным, купив чашку кофе

Москва, 7 февраля. Кофейни Москвы и Петербурга поддержат благотворительную акцию «Кофе для хорошего мальчика». Деньги от продажи кофе 8 февраля направят в приюты для животных.

Купить напиток можно в кофейнях Surf, Bloom-n-brew, «Человеке и пароходе», Coffee Moose, и других заведениях. Список всех кафе есть на сайте проекта.

Это не первая подобная акция. В августе 2019 года организаторы собрали более 100 тысяч рублей, которые передали на покупку корма и лечение бездомных животных.

Как сообщает РИАМО, в прошлом году жители российской столицы забрали из приютов для животных более трех тысяч собак и кошек. В Москве действует 13 приютов, в которых находятся около 16 тысяч собак и более 1,1 тысячи кошек.