Вильфанд пообещал москвичам «пушкинские» выходные

Москва, 7 февраля. Мороз и солнце ожидаются в Москве на выходных, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбики термометров в ночь на 8 февраля опустятся до 15 градусов мороза. В Подмосковье похолодает до 18 градусов мороза. Но днем в субботу термометры покажут 5 градусов мороза, пишет ТАСС.

Погода напомнит стихи Александра Пушкина «мороз и солнце, день чудесный», добавил Вильфанд.

Как сообщило РИАМО, январь 2020 года в Москве стал самым темным с начала 21 столетия. В течение месяца солнечных дней было всего 11.