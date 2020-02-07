Москвич сжег авто соседей после жалобы на громкую музыку

Москва, 7 февраля. Москвич поджог автомобиль соседей в ответ на просьбу не шуметь, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Азовской улице в районе Зюзино. Соседи сделали замечание 32-летнему мужчине из-за громкой музыке.

Он рассердился и спалил автомобиль. Полиция задержала хулигана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Подозреваемый заявил, что пошел на крайние меры после того, как его ударил сосед.

Ранее РИАМО сообщило, что житель российской столицы взял автомобиль в аренду, а затем продал его в автосалон. Ущерб составит 450 тысяч рублей.