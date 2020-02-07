ВДНХ отметит 130-летие со дня рождения Бориса Пастернака

Москва, 7 февраля. Праздничные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака проведут на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Творческий вечер пройдет 10 февраля в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Стихи Пастернака прочтут участники творческого коллектива Dead Poets Band. Желающих попасть на мероприятие попросили зарегистрироваться, пишет РИАМО.

14 февраля в центре славянской письменности «Слово» проведут мастер-класс по сочинению стихов. Преподаватель МГУ Егор Стартаков расскажет о размерах стихосложения, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Борис Пастернак — был одним из самых известных писателей на Западе. За роман «Доктор Живаго» он удостоился Нобелевской премии.

На творчество Пастернака большое влияние оказали работы другого советского писателя — Владимира Маяковского. Он также состоял в переписке с Мариной Ахматовой и многими видными литераторами того времени. Пастернака называли голосом русской интеллигенции.