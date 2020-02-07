Москва, 7 февраля. Жильцы дома на Давыдковской улице в Москве остались без нормального отопления из-за незаконного ремонта в квартире Юлии Скрипаль, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля до отъезда в Британию сделала перепланировку в квартире без соответствующего разрешения. Из-за этого в доме были нарушены циркуляция горячей воды и система отопления.

Жильцы неоднократно приглашали сотрудников ГБУ «Жилищник Фили-Давыдово», чтобы провести ремонт, но работники не могут устранить проблему без доступа в квартиру Скрипаль. Люди решили, что им помогут в полиции.

Однако правоохранители сообщили, что взломать дверь и попасть к Скрипаль не имеют права без аварийной ситуации. В связи с этим сотрудникам жилищной компании приходится регулярно перезапускать отопление, чтобы тепло поступало в другие квартиры.

Напомним, что весной 2018 года в Солсбери были отравлены веществом класса «Новичок» Сергей и Юлия Скрипали. Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту.

Москва опровергла все обвинения и предложила провести совместное расследование. Однако британская сторона по непонятным причинам отказалась.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал инцидент в Солсбери «игрой на русофобском поле». Информации о местонахождении Юлии и Сергея Скрипалей до сих пор нет. С российским посольством в Лондоне они не связывались.