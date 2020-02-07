Прием заявок на конкурс «Наследие моего района» стартовал в Москве

Москва, 7 февраля. Прием заявок на конкурс рисунков «Наследие моего района» начался в Москве, заявила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

Конкурс проводят к Дню исторического и культурного наследия. Заявки могут подать школьники от 7 до 15 лет, работы принимают до 15 марта, отмечает РИАМО.

По словам Сергуниной, детские рисунки покажут городские районы с необычного ракурса. В прошлом году в конкурсе приняли участие почти 500 школьников.

В этом году организаторы ожидают большее число заявок, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в столице пользуется популярностью проект «Субботы московского школьника», в рамках которого для ребят проводят мастер-классы по робототехнике, тренинги по бизнесу и творческие мастерские.